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أحمد جودة - القاهرة - الأهلي في اختبار مصيري أمام أورلاندو من أجل الصدارة.. إليك تصريحات مارسيل كولر..ليلة الحسم.. الأهلي في اختبار أورلاندو المصيري القاهرة تترقب مواجهة حاسمة غدًا بين الأهلي وأورلاندو بايرتس.

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إليك أبرز تصريحات مارسيل كولر عن مواجهه أورلاندو بيراتس

الأهلي في مواجهة أورلاندو بيراتس ضمن الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أقر المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، بأن المواجهة القادمة ضد أورلاندو بايرتس، متصدر المجموعة، لن تكون سهلة.

وقال كولر: "نواجه العديد من الغيابات المؤثرة بسبب الإصابات، ولكن لدينا مجموعة قوية من اللاعبين القادرين على تعويض أي نقص.

و كل من يرتدي قميص الأهلي لديه فرصة لإثبات جدارته."

الصدارة تقترب.. الأهلي في مواجهة أورلاندو بيراتس من أجل التحليق إلي الصدارة

يدخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن أورلاندو الجنوب إفريقي.

وأكد كولر أن الهدف الرئيسي هو الفوز وتصدر المجموعة، رغم صعوبة المهمة أمام فريق قوي أثبت تفوقه في مباراة الذهاب.

وأضاف: "أورلاندو أرهقنا على ملعبه، ولكننا مستعدون بشكل جيد للمواجهة المقبلة."

الأهلي

دعم الجمهور مفتاح الفوز أمام مواجهة أورلاندو بيراتس

أشار كولر إلى أهمية الدور الذي يلعبه جمهور الأهلي، الذي يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة.

وأوضح: "الأهلي دائمًا بمن حضر، والجمهور هو السلاح الأهم في مثل هذه المواجهات المصيرية."

الطموح يتجدد ورغم تأهل الأهلي إلى ربع النهائي، أكد كولر أن الحديث عن الفوز بالبطولة لا يزال مبكرًا، قائلًا: "نسعى للقب الثالث على التوالي، ولكننا نركز على كل مباراة على حدة."

موعد المباراة والقنوات الناقلة بين الأهلي وأورلاندو بيراتس

✓ التاريخ: السبت 18 يناير.

✓ التوقيت: الساعة السادسة مساءً.

✓القناة الناقلة: بي إن سبورتس 6.

تحدي الصدارة لا بديل أمام الأهلي عن الفوز لضمان الصدارة، فيما يسعى أورلاندو للحفاظ على موقعه في القمة.

المواجهة تعد بمثابة اختبار قوي للطرفين، خاصة في ظل الرهانات الكبيرة على كل نقطة.

هل ينجح الأهلي في تخطي العقبة الجنوب إفريقية أم يواصل أورلاندو هيمنته؟

الإجابة تتحدد على استاد القاهرة غدًا.