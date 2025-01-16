أخبار اليمن : هــام.. موعد جديد لصرف المرتبات في صنعاء

هــام.. موعد جديد لصرف المرتبات في صنعاءكشفت وزارة المالية بصنعاء عن موعد صرف مرتبات الوحدات الإدارية التي لم تشملها المرحلة الأولى من عملية الصرف ضمن الآلية الاستثنائية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، على "إكس"، “بعد وصول بقية كشوفات وحدات الخدمة العامة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري سوف يتم إصدار التعزيزات المالية لراتب شهر ديسمبر 2024م يوم السبت القادم لكل وحدات الخدمة العامة التي لم يصرف لها في الأسبوع الجاري وذلك وفقا لقانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين”.

من جانب آخر، أكد وزير النقل والأشغال محمد عياش قحيم، أنه "سيتم صرف مرتبات القطاع العام والإداريين التربويين بما فيهم الأجهزة الأمنية خلال الأسبوع القادم استكمال للالية الاستثنائية لصرف المرتبات".