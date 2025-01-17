نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يحول تأخره أمام ساوثهامبتون إلى فوز كبير في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وانطلقت أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون، بمحاولات من جانب الأخير على عكس المتوقع.

وفي الدقيقة 43 من الشوط الأول، سجل اللاعب مانويل أوجارتي نجم فريق مانشستر يونايتد هدف عكسي لصالح فريق ساوثهامتون

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب أمادا تراوري نجم فريق مانشستر يونايتد من إدراك هدف التعادل في شباك ساوثهامبتون، عند الدقيقة 82 بعد تسديدة رائعة.

ثم أضاف تراوري هدف مانشستر يونايتد، في الدقيقة 90 من أحداث الشوط الثاني، بعد أسيست من زميله كريستيان إريكسن.

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وسجل تراوري الهدف الثالث لصالح فريق مانشستر يونايتد، عند الدقيقة 90+4 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.