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أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي بايرن ميونخ في مفاوضات للتعاقد مع يوناس أوربيج، حارس مرمى كولون، حسب تقارير إعلامية اليوم الخميس.

بايرن ميونخ يتفاوض مع أوربيج لخلافة الحارس الأسطوري نوير

ويبحث النادي البافاري عن حارس مرمى احتياطي بشكل فوري، ليكون خليفة للحارس المخضرم مانويل نوير، 39 عاما.

وقال كريستيان كيلر، المدير الرياضي لكولون لصحيفة "كولنر شتات انتسايجر" اليوم الخميس: "هذا حقيقي، هناك تعبير عن الاهتمام بيوناس أوربيج من جانب عدة أندية أوروبية كبرى، وبايرن بالطبع ناد أوروبي كبير".

ولا يشارك أوربيج /21 عاما/،بشكل أساسي في الوقت الراهن، مع كولون المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني، لكن يبدو أن إمكاناته جذبت أنظار بايرن، وسط تكهنات عن أن قيمة الصفقة قد تصل إلى ثمانية ملايين يورو (ثمانية ملايين و200 ألف دولار).

وحال إتمام الصفقة، سيصبح أوربيج أغلى حارس مرمى ينتقل من فريق بدوري الدرجة الثانية في التاريخ.

ويمتد عقد أوربيج، حارس مرمى منتخب ألمانيا تحت 21 عاما، مع كولون حتى 2026.

ويستعد نوير لتمديد عقده مع بايرن لعام آخر خلال الأسابيع المقبلة، بعدما استعاد عافيته عقب معاناته من كسر في الضلع، لكن الحارس الاحتياطي دانييل بيريتز من المتوقع غيابه لعدة أسابيع أخرى بسبب مشكلة في الكلى.

وغاب الحارس الإحتياطي الأخر سفين أولريتش لعدة مباريات هذا الموسم لأسباب شخصية، علما بأنه في الرمق الأخير من الثلاثينيات، في الوقت الذي يخضع فيه ألكسندر نوبل حارس شتوتجارت لملكية بايرن لكن لا يمكن استدعاء اللاعب.