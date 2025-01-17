"هاتريك" ديالو ينقذ يونايتد من ساوثهامبتون

"هاتريك" ديالو ينقذ يونايتد من ساوثهامبتونفاز مانشستر يونايتد على ضيفه ساوثهامتون 3-1، مساء الخميس في ختام الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد لاعبه أماد ديالو "هاتريك" في الدقائق (82، و90، و90+4)، في حين سجل هدف ساوثهامتون مانويل أوغارتي لاعب مانشستر يونايتد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد ساوثهامتون عند 6 نقاط في المركز العشرين (الأخير) بجدول ترتيب البطولة.

وفي مباراة أخرى جرت اليوم لحساب الجولة ذاتها، فاز برايتون على مضيفه إبسويتش تاون بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية برايتون كل من كاورو ميتوما في الدقيقة 59، وجورجينيو روتر في الدقيقة 82.

وارتفع رصيد برايتون إلى 31 نقطة في المركز التاسع، في حين بقي إبسويتش تاون في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، وله مباراة مؤجلة، يليه أرسنال في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ثم نوتنغهام فورست في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، ونيوكاسل يونايتد في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.