الدوري التركي (20): غلطة سراي في ضيافة هاتاي سبور

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، ابتداء من الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، مباراةواحدة تجمع هاتاي سبور وغلطة سراي في افتتاحمنافسات المرحلة الـ 20 من الدوري التركي بكرة القدم.

يتواجد فريق هاتاي سبور قبل هذه المباراة في المركز الثامن عشر بـ 9 نقاط فقط، فيما يتصدر غلطة سراي ترتيب فرق الدوري التركي بـ 50 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن وصيفه فنربخشة.