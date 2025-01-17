مقشر منزلي فعال لتقشير البشرة الدهنية وإزالة الزيوت والدهون الزائدة لبشرة صافية ونقية

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رياض - احمد صلاح - ماسك لتقشير البشرة الدهنية، البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة المعرضة للحبوب والدهون المتراكمة التي تتسبب في ظهور الندبات والرؤوس السوداء، كما أنها لها معاملة خاصة عن باقي أنواع البشرة لكونها بشرة معرضة لجميع مشاكل البشرة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي وصفات طبيعية لتقشير البشرة الدهنية دون أن تتسبب في أي ضرر يلحق بها.

طريقة عمل ماسك لتقشير البشرة الدهنية

يعد مكون الليمون الحامض من أكثر المكونات التي تدخل في جميع الوصفات الطبيعية، لما له من تأثير قوى وفعال في تقشير الجلد وتجديد الخلايا الميتة، كما أنه بعيد للبشرة النعومة والتوازن الطبيعي لأنه يحتوى على فيتامين سي الذي يعزز من إشراق البشرة ويعمل على توحيد لون البشرة ويزيل الاسمرار من على الجلد الناتج من أشعة الشمس الضارة.

تحضير ماسك لتقشير البشرة الدهنية

المكونات

ملعقة كبيرة من الزبادى.

معلقة صغيرة من الترمس المطحون.

معلقة صغيرة من الجليسرين.

عصير نصف ليمونه.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

إعداد ماسك لتقشير البشرة الدهنية بالليمون

نخلط الزبادي مع الترمس والجليسرين والليمون وماء الورد حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

نضع الخليط على الوجه بعد غسيله بالغسول المناسب للبشرة، ثم نتركه على البشرة لمدة نصف ساعة حتى يجف.

نقوم بتقشير الماسك من على الوجه، ثم يغسل بالماء فقط.

هذا الماسك سوف يعمل على تقشير البشرة الدهنية وبالتالي يعمل على تفتيح البشرة وعلاج التصبغات الموجودة على الوجه ويساعد في إزالة خلايا الجلد الميت المتراكم على سطح البشرة، كما أن الوصفة تحتوى على الزبادي الذي يؤثر على صحة البشرة ويعمل على تفتيح وإزالة القشور التي توجد على البشرة ويعمل على حماية الجلد من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، كما أنها تحتوى على الليمون الذي يزيل الجلد الميت المتراكم ويزيل الجلد الميت من على البشرة وإعطاء البشرة النعومة واللمعان، وتحتوى أيضاً الوصفة على الترمس المطحون الذي يساعد على تقشير البشرة وإعادة البشرة بلونها الموحد الطبيعي وإزالة الندبات والرؤوس السوداء وإغلاق المسامات الواسعة من على البشرة وإعطاء البشرة النعومة والحيوية، وماء الورد الذي يمنح البشرة الانتعاش ككونه تونر طبيعي يفيد البشرة.

ماسك لتقشير البشرة الدهنية