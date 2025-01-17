"عشبه جننت العالم"...اليك اقوي عشبه ربانيه نازلة من السماء لها فوائد زي الدهب ولها استخدامات عديدة هتقلب الموازين معجزة!!

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رياض - احمد صلاح - يُعد البقدونس من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة، والفيتامينات مثل فيتامين C وK، بالإضافة إلى معادن كالكالسيوم والحديد، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض الأضرار الصحية التي يجب الانتباه إليها.

فوائد البقدونس الصحية

البقدونس يساهم في تقوية الجهاز المناعي، بفضل احتوائه على فيتامين C، كما يساعد في تحسين صحة العظام لاحتوائه على فيتامين K، كذلك، يدعم صحة الجهاز الهضمي ويعمل كمدر طبيعي للبول، مما يساهم في طرد السموم من الجسم.

أضرار الإفراط في تناول البقدونس

رغم فوائده العديدة، إلا أن تناول البقدونس بكميات كبيرة قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، مثل:

تكوين حصوات الكلى: نزظرًا لمحتواه العالي من الأوكسالات، فإنه قد يزيد من خطر تكون الحصوات،

خاصة لدى الأشخاص المعرضين لها.