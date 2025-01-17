انت الأن تتابع خبر هتتصدم من اللي طلعت بتعمله .. عشبة خطيرة موجودة في كل مكان تعالج 40 مرض وتقوي الذاكرة وتحميك من الزهايمر .. هتنسي الدكاترة خلاص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر عشبة المورينجا التي عرفت مؤخرا بالشجرة “المعجزة”، فهي من النباتات الطبية التي نالت اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة ، ويرجع هذا الإهتمام إلي فوائدها الصحية العديدة، تُستخدم المورينجا منذ زمن بعيد في العديد من الثقافات التقليدية لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، وذلك بفضل تركيبتها الغنية بالفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة، لم يقتصر استخدامها علي الأوراق فقط بل تم استخدام زيوتها أيدا كالبديل الأول لزيت الزيتون ، نظرا لأهمية هذه العشبة قام العلماء بإجراء دراسات علمية لتوثيق فوائد هذه العشبة، مما جعلها محط اهتمام الكثيرين في مجالات الطب البديل .

فوائد أوراق المورينجا