انت الأن تتابع خبر هتتصدم من اللي طلعت بتعمله .. عشبة خطيرة موجودة في كل مكان تعالج 40 مرض وتقوي الذاكرة وتحميك من الزهايمر .. هتنسي الدكاترة خلاص والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تُعتبر عشبة المورينجا التي عرفت مؤخرا بالشجرة “المعجزة”، فهي من النباتات الطبية التي نالت اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة ، ويرجع هذا الإهتمام إلي فوائدها الصحية العديدة، تُستخدم المورينجا منذ زمن بعيد في العديد من الثقافات التقليدية لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، وذلك بفضل تركيبتها الغنية بالفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة، لم يقتصر استخدامها علي الأوراق فقط بل تم استخدام زيوتها أيدا كالبديل الأول لزيت الزيتون ، نظرا لأهمية هذه العشبة قام العلماء بإجراء دراسات علمية لتوثيق فوائد هذه العشبة، مما جعلها محط اهتمام الكثيرين في مجالات الطب البديل .
فوائد أوراق المورينجا
- تقوية العظام: غنية بالكالسيوم القابل للامتصاص تساعد في الوقاية من هشاشة العظام وتعزيز قوة العظام وتخفيف آلامها وتسريع شفاء الكسور ونمو الأسنان والعظام لدى الأطفال.
- علاج فقر الدم: تحتوي على مستويات عالية من فيتامين B12 والحديد مما يجعلها فعالة في معالجة فقر الدم وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم.
- تنظيم مستوى السكر في الدم: تحسن حساسية الجسم للأنسولين وتنظم إفراز الأنسولين من البنكرياس مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري.
- تنظيم مستوى الكوليسترول: تساعد في تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد مما يقي من الأمراض القلبية والأوعية الدموية.
- الوقاية من النقرس والتهاب المفاصل: تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات والأكسدة مما يساعد في تخفيف أعراض النقرس والتهاب المفاصل.
- تعزيز جهاز المناعة: مليئة بالفيتامينات والمعادن التي تقوي الجهاز المناعي وتساعد في الوقاية من الأمراض.
- تخفيض الوزن: تساعد في فقدان الوزن من خلال تقليل الشهية وتسريع عملية الأيض.
- تعزيز إنتاج الحليب: فعالة في زيادة إنتاج الحليب لدى النساء المرضعات.
- حماية القلب: تحتوي على أحماض دهنية أساسية مثل أوميجا 3 و6 التي تحمي القلب والأوعية الدموية.