نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحه يفوز على زد بهدف ويصعد لدور الثمانية في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه على نظيره اف سى زد بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن مباريات دور السته عشر من بطولة كأس مصر.

سجل محمد سالم هدف المباراة الوحيد

فى الدقيقة 8.

وبذلك يصعد فريق سموحه إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر ويواجه الفائز من الزمالك ومودرن سبورت.

وحرص الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحه والدكتورة ماهينور سامح عضو مجلس الإدارة على حضور المباراة لدعم ومساندة الفريق.

جاءت المباراة حماسية سريعه متوسطة المستوى فى شوطها الأول وكاد سموحه أن يتقدم فى الدقيقة الأولى عن طريق صامويل امادو إلا أن الكرة اصطدمت بالقائم.

وواصل سموحه هجومه وهدد مرمى زد وترجم إلى سيطرته إلى هدف بضربة رأسية من محمد سالم.

وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب دون خطورة على المرميين عدا بعض الهجمات القليلة على المريين لينتهى الشوط الأول بتقدم سموحه بهدف.

وفى الشوط الثاني حاول فريق زد إدراك التعادل وهدد مرمى سموحه إلا أن الهانى سليمان حارس سموحه وخط دفاعه تصدا لتلك الهجمات وحاول فريق سموحه تعزيز الهدف وفى الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح زد ثم تراجع عن احتسابها بعد الرجوع لتقنية الفار لتنتهى المباراة بفوز سموحه والتأهل لدور الثمانية في كأس مصر.

