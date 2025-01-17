انت الأن تتابع خبر بدون مستحضرات باهظة.. تفتيح فوري للإبط مهما كانت درجة الاسمرار ستبهرك النتيجة من أول يوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفتيح فوري للإبط هو إحدى العناوين التي تزايد البحث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث تعاني أغلبية النساء من مشكلة السواد تحت الإبط الأمر الذي يسبب الضيق والحرج، تتعرض هذه المنطقة الحساسة إلى العديد من العوامل التي تسبب حدوث تغير واضح في لونها لذا وجب الإشارة إلى بعض الخلطات الطبيعية المجربة القادرة على التخلص من هذه المشكلة المزعجة.

تفتيح فوري للإبط

تعاني معظم النساء من هذه المشكلة المزعجة التي تسبب الإزعاج إلا أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية المنزلية التي أثبتت فعاليتها في تفتيح المنطقة في أسرع وقت.

الوصفة الأولى

للتخلص من مشكلة السواد تحت الإبط ينبغي إتباع الوصفة التالية:

المكونات

3 ملاعق من صودا الخبز

القليل من الماء.

الطريقة

نضع مقدار كل من صودا الخبز والماء في وعاء عميق وتقلب المكونات معًا حتى تتحول إلى قوام كريمي كثيف.

يوزع الخليط على منطقة تحت الإبط.

يترك لدقائق معدودة ويفرك بحركات دائرية لطيفة ثم يشطف بالماء البارد.

يجفف الجلد بمنشفة قطنية ناعمة، تكرر هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

الوصفة الثانية

أشار الكثيرون إلى فعالية هذه الوصفة في تفتيح منطقة تحت الإبط بسرعة باستخدام مكونات اقتصادية بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات

2 ملعقة من عصير الليمون.

ماء.

كمية مناسبة من المرطب.

الطريقة

يفضل فرك منطقة تحت الإبط بعصير الليمون لدقائق معدودة قبل الاستحمام.

بعد الاستحمام نضع كمية مناسبة من أي كريم مرطب تفضلينه.

تكرر الوصفة يوميًا وستلاحظين النتيجة عقب أول استخدام.

تفتيح الجسم

لتفتيح منطقة تحت الإبط بسرعة ينبغي اتباع التالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من بودرة الصندل.

3 ملاعق من ماء الورد.

الطريقة

تخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا.

يوزع الخليط على المنطقة الداكنة وتترك لمدة ربع ساعة.

تشطف بالماء البارد جيدًا.

في نهاية