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رياض - احمد صلاح - تحتاج البشرة الدهنية إلى الكثير من الاهتمام بشكل مختلف عن جميع أنواع البشرة لذلك يتم البحث عن ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية من قبل الكثير من الفتيات الذين يتعرضون إلى أشعة الشمس باستمرار والتي أثرت على لون بشرتهم، ومن الممكن أن يكون الاسمرار ناتج عن استخدام مستحضرات التجميل المصنوعة من مواد كيميائية بشكل كبير.

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية

يوجد ماسكات طبيعية مخصصة لتفتيح البشرة الدهنية، ويمكن استخدامها على البشرة بدون أي قلق لأن المواد الطبيعية لا تترك تأثير ضار على البشرة مثل المواد الكيميائية.

ماسك العسل وزيت اللوز

العسل له القدرة على تفتيح البشرة بشكل كبير، كما أن زيت اللوز يعمل على التخلص من البقع الداكنة ويعمل على توحيد اللون والتخلص من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس.

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.

نصف ملعقة صغيرة واحدة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة واحدة من اللبن البودرة.

ملعقة صغيرة واحدة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التطبيق

تخلط جميع المكونات مع بعضها حتى الحصول على خليط متجانس.

يتم تطبيق الخليط على الوجه وتوزيعه بشكل جيد خاصة على الأماكن الداكنة.

يترك الخليط مدة لا تقل عن نصف ساعة.

يغسل الوجه بالماء الفاتر للتخلص من الخليط.

يستخدم هذا الماسك بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج في التفتيح.

ماسك الزبادي والشوفان

تحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تفتيح البشرة، كما أن الشوفان يعمل على تفتيح البشرة أيضًا ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من الزبادي.

ملعقة كبيرة واحدة من الشوفان المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة واحدة من عصير الليمون.

طريقة التطبيق

تخلط المكونات مع بعضها جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي.

يوضع الماسك على البشرة، ويمكن تطبيقه على الرقبة أيضًا.

يترك مدة لا تقل عن ربع ساعة، وبعدها يغسل بالماء الفاتر.

يمكن استخدام هذا الماسك مرة واحدة يوميًا للحصول على نتائج مبهرة، وبعد مرور أسبوع واحد من الاستخدام سوف تلاحظين فرق كبير في درجة لون البشرة.

في نهاية