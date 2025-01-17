مودرن سبورت يتعاقد مع علي فوزي

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أحمد جودة - القاهرة - يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع علي فوزي لاعب فريق إنبي لمدة موسمين ونصف وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة. جاء التعاقد مع اللاعب وتوقيع العقود في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي والأستاذ أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي. ويعد الظهير الأيمن علي فوزي من أفضل اللاعبين بمسابقة الدوري المصري خلال الأونة الأخيرة والذي ينتظره مستقبل كبير.