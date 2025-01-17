الرياضة

الزمالك يفوز على هليوبوليس في دوري سوبر السلة

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الزمالك يفوز على هليوبوليس في دوري سوبر السلة

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 79 - 77،  بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على صالة الأخير بالشروق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور 8 لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-
27 - 16
38 - 34
57 - 55
71 - 71
79 - 77

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش، يوم الاثنين المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور 8 لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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