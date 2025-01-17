انت الأن تتابع خبر لأنكِ أميرة.. تبييض وتقشير اليدين بوصفة سهلة منزلية واقتصادية من أول مرة ستلاحظي الفرق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن العناية بالبشرة من أكثر الأمور التي تسعى إليها فئة كبيرة من الناس، فالحصول على بشرة ناضرة وبيضاء من أهم المتطلبات التي ترغب فيها السيدات، وعلى أساس ذلك يتم التهافت إلى مراكز التجميل بهدف تبييض وتقشير اليدين، لكننا سنقوم بوضع حلول بسيطة وفعالة للمشكلات المزعجة التي تعاني منها اليدين داخل هذا المقال.

تبييض وتقشير اليدين

بعد أن كشفت لنا الدراسات الطبية بأن استعمال المكونات الطبيعية على اليدين من الأمور التي لا تعرض البشرة لأي أثار جانبية، وإليكم أبرز الوصفات الطبيعية التي تقوم بتقشير وتبييض اليدين في وقت مثالي، وهذا ما سنتطرق إليه بالشكل الآتي:

وصفة البطاطس

المكونات

حبة بطاطس.

ملعقتان من العسل.

وملعقتان كبيرتان من الحليب.

ملعقتان من زيت الزيتون.

خطوات التحضير

أولًا نقوم بوضع البطاطس داخل إناء به كمية من الماء، ومن ثم نقوم برفعها على النار، حتى تمام نضجها.

ومن بعد ذلك نقوم بترك البطاطس حتى تبرد.

ثم نقوم بتقشيرها، وهرسها بواسطة استخدام الشوكة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة العسل والحليب وزيت الزيتون لخليط البطاطس، وذلك مع التقليب المستمر، حتى نتحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بغسل اليدين بالماء جيدًا، ومن بعدها نقوم بتجفيفها.

ونقوم بعدها بتدليك اليدين بشكل دائري بهذا الخليط.

ويتم ترك الخليط على اليدين لمدة تقدر بحوالي 20 دقيقة.

ثم نقوم بشطف اليدين بواسطة الماء الفاتر، وسنحصل على النتائج المرادة فور الاستمرار على تلك الطريقة حوالي 3 مرات على مدار الأسبوع.

وصفة الليمون والعسل

المكونات

قطرات بسيطة من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

خطوات التحضير

أولًا نقوم بخلط السكر وعصير الليمون جيدًا.

وبعدها نقوم بوضع الخليط على اليدين بالكامل، ويتم فرك اليدين بهذا الخليط جيدًا لمدة دقائق.

ثم نقوم بترك الخليط لفترة تقدر بحوالي ربع ساعة.

وبعد انتهاء المدة، فنقوم بشطف اليدين بالماء الفاتر، ويفضل استخدام تلك الوصفة حوالي مرتين خلال الأسبوع، وينصح باستعمال كريم مرطب فور الانتهاء منها.

وفي الختام