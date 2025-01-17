ستروغونوف منزلي فاخر: أسرار تجعله ألذ من المطاعم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

يُعتبر طبق ستروغونوف من الأطباق الكلاسيكية الشهية التي تُقدم في المطاعم، ولكن مع بعض النصائح والأسرار، يمكنك تحضيره في منزلك بمذاق يفوق ما تتذوقه في المطاعم. في هذا المقال، سنشاركك أهم النصائح لتحضير ستروغونوف منزلي فاخر ولذيذ.

اللحم/الدجاج: استخدم قطع لحم طرية وعالية الجودة مثل لحم المتن أو الفيليه، أو صدور دجاج طازجة. قطع اللحم/الدجاج إلى شرائح رفيعة لتنضج بسرعة.

الفطر: يُفضل استخدام الفطر الطازج، مثل فطر الشيتاكي أو البورتوبيللو، بدلاً من الفطر المعلب للحصول على نكهة أقوى وأفضل.

الكريمة: استخدم كريمة طبخ عالية الجودة كاملة الدسم للحصول على قوام غني وكثيف للصوص.

البصل والثوم: استخدم بصلًا أبيض أو أصفر طازجًا وثومًا مفرومًا ناعمًا.

تشويح اللحم/الدجاج: شوّح شرائح اللحم/الدجاج في مقلاة ساخنة مع قليل من الزبدة أو الزيت حتى يصبح لونها ذهبيًا من جميع الجوانب، ثم ارفعها من المقلاة وضعها جانبًا. هذه الخطوة مهمة لاحتفاظ اللحم/الدجاج بعصارته.

تحضير الصوص: في نفس المقلاة، أضف البصل والثوم وقلّبهما حتى يذبلا، ثم أضف الفطر وقلّبه حتى ينضج. أضف الدقيق وقلّبه لمدة دقيقة حتى يتجانس مع المكونات. أضف مرقة اللحم/الدجاج تدريجيًا مع التحريك المستمر لمنع تكون التكتلات. أضف الكريمة والخردل والبهارات (مثل الفلفل الأسود والبابريكا) واترك الصوص على نار هادئة حتى يتكاثف قليلاً.

إضافة اللحم/الدجاج: أعد شرائح اللحم/الدجاج إلى المقلاة واتركها في الصوص لبضع دقائق حتى تتشرب النكهات.

الخردل: يُعتبر الخردل من المكونات الأساسية في ستروغونوف، ويُفضل استخدام خردل ديجون أو خردل حبوب كاملة لإضافة نكهة مميزة.

البهارات: استخدم الفلفل الأسود والبابريكا لإضافة نكهة دافئة ولون جميل للصوص. يمكنك إضافة لمسة من جوزة الطيب أو البقدونس المفروم الطازج للتزيين.

عصير الليمون: إضافة قطرات قليلة من عصير الليمون الطازج في نهاية الطهي تُعزز النكهات وتُضيف حموضة لطيفة.

يجب أن يكون صوص ستروغونوف كثيفًا وكريميًا، ولكن ليس سميكًا جدًا. يمكنك تعديل القوام بإضافة المزيد من مرقة اللحم/الدجاج إذا كان الصوص سميكًا جدًا، أو تركه على نار هادئة ليتبخر قليلاً إذا كان خفيفًا جدًا.

يُقدم ستروغونوف عادةً مع الأرز الأبيض أو المعكرونة أو البطاطس المهروسة.

زيّن الطبق بالبقدونس المفروم الطازج أو الكريمة الحامضة.

لا تُكثر من طهي اللحم/الدجاج حتى لا يصبح جافًا.

لا تُغلي الكريمة بقوة حتى لا تتكتل.

تذوق الصوص وعدّل التوابل حسب الرغبة.

يمكنك إضافة أنواع أخرى من الخضروات مثل البصل الأخضر أو الفلفل الحلو.

باتباع هذه النصائح والأسرار، يمكنك تحضير ستروغونوف منزلي فاخر ولذيذ يضاهي أو يفوق ما يُقدم في أفضل المطاعم. استمتع بتحضير هذا الطبق الشهي ومشاركته مع عائلتك وأصدقائك.