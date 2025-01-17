بشكل رسمي .. عمر مرموش يغيب عن مواجهة بوروسيا دورتموند تمهيداً لانتقاله لصفوف مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 08:52 مساءً - أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت، غياب نجمه المصري، عمر مرموش، عن مواجهة بوروسيا دورتموند، مساء اليوم، ضمن الجولة 18 من الدوري الألماني.

وتشير تقارير صحفية عديدة إلى أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق شبه نهائي مع فرانكفورت، على انتقال عمر مرموش لصفوفه.

وفي بيان رسمي أكد فرانكفورت أن مرموش لن يشارك في مباراة اليوم ضد بوروسيا دورتموند، على ملعب “دوتش بانك بارك” في الجولة الثامنة عشر من الدوري الألماني.

وقال فرانكفورت في بيانه: “يجري النادي حالياً محادثات مع نادٍ آخر بشأن انتقال عمر مرموش، ولذلك فإن اللاعب ليس جزءاً من تشكيلة الفريق اليوم”.