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كأس هولندا… النتائج الكاملة لمباريات دور الـ 16

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كأس هولندا… النتائج الكاملة لمباريات دور الـ 16

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 02:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الخميس، مباريات دور الـ 16 في مسابقة كأس هولندا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذا الدور…

دي غرافشاب × هيراكليس 0-2
كويك بويز × هيرينفين 3-2
إيجلز × أنشخيده 3-1
فالفيك × أوتريخت 1-2
رانيس بوغسه بويز × فينورد روتردام 1-4
الكمار × أجاكس أمستردام 2-0
نوردفيك × باريندريتشت 1-0
آيندهوفن × إكسيلسيور 5-4

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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