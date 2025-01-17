كأس هولندا… النتائج الكاملة لمباريات دور الـ 16

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 02:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الخميس، مباريات دور الـ 16 في مسابقة كأس هولندا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذا الدور…

دي غرافشاب × هيراكليس 0-2

كويك بويز × هيرينفين 3-2

إيجلز × أنشخيده 3-1

فالفيك × أوتريخت 1-2

رانيس بوغسه بويز × فينورد روتردام 1-4

الكمار × أجاكس أمستردام 2-0

نوردفيك × باريندريتشت 1-0

آيندهوفن × إكسيلسيور 5-4