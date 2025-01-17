نشكركم على متابعتكم خبر كأس هولندا… النتائج الكاملة لمباريات دور الـ 16 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 02:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الخميس، مباريات دور الـ 16 في مسابقة كأس هولندا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذا الدور…
دي غرافشاب × هيراكليس 0-2
كويك بويز × هيرينفين 3-2
إيجلز × أنشخيده 3-1
فالفيك × أوتريخت 1-2
رانيس بوغسه بويز × فينورد روتردام 1-4
الكمار × أجاكس أمستردام 2-0
نوردفيك × باريندريتشت 1-0
آيندهوفن × إكسيلسيور 5-4