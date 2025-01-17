نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (8)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 02:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الخميس، مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
الزمالك × حرس الحدود 3-2
المصري البورسعيدي × فاركو 1-0
سموحة × مودرن سبورت 1-0
الاتحاد السكندري × زد أف سي 0-1
البنك الأهلي × الإسماعيلي 1-0
طلائع الجيش × سيراميكا 0-1
بتروجيت × إنبي 0-0
بيراميدز × غزل المحلة 3-0
الأهلي × الجونة 2-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (8)
1- الأهلي: 18 نقطة
2- الزمالك: 17 نقطة
3- بيراميدز: 17 نقطة
4- سيراميكا: 15 نقطة
5- المصري البورسعيدي: 15 نقطة