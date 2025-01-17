الدوري المصري (8)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 02:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الخميس، مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

الزمالك × حرس الحدود 3-2

المصري البورسعيدي × فاركو 1-0

سموحة × مودرن سبورت 1-0

الاتحاد السكندري × زد أف سي 0-1

البنك الأهلي × الإسماعيلي 1-0

طلائع الجيش × سيراميكا 0-1

بتروجيت × إنبي 0-0

بيراميدز × غزل المحلة 3-0

الأهلي × الجونة 2-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (8)

1- الأهلي: 18 نقطة

2- الزمالك: 17 نقطة

3- بيراميدز: 17 نقطة

4- سيراميكا: 15 نقطة

5- المصري البورسعيدي: 15 نقطة