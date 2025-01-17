كأس إسبانيا… النتائج الكاملة لمباريات دور الـ 16

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الخميس، مباريات دور الـ 16 في كأس إسبانيا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذا الدور…

أتلتيك بلباو × أوساسونا 2-3

ريال سوسيداد × رايو فاليكانو 3-1

ريال مدريد × سيلتافيغو 5-2

ألميريا × ليجانيس 2-3

بونتيفيدرا × خيتافي 0-1

برشلونة × ريال بيتيس 5-1

إلتشي × أتلتيكو مدريد 0-4

أورينسي × فالنسيا 0-2