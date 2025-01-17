نشكركم على متابعتكم خبر كأس إسبانيا… النتائج الكاملة لمباريات دور الـ 16 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الخميس، مباريات دور الـ 16 في كأس إسبانيا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذا الدور…
أتلتيك بلباو × أوساسونا 2-3
ريال سوسيداد × رايو فاليكانو 3-1
ريال مدريد × سيلتافيغو 5-2
ألميريا × ليجانيس 2-3
بونتيفيدرا × خيتافي 0-1
برشلونة × ريال بيتيس 5-1
إلتشي × أتلتيكو مدريد 0-4
أورينسي × فالنسيا 0-2