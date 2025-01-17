اخبار الخليج / اخبار الإمارات

كأس إسبانيا… النتائج الكاملة لمباريات دور الـ 16

0 نشر
0 تبليغ

كأس إسبانيا… النتائج الكاملة لمباريات دور الـ 16

نشكركم على متابعتكم خبر كأس إسبانيا… النتائج الكاملة لمباريات دور الـ 16 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الخميس، مباريات دور الـ 16 في كأس إسبانيا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذا الدور…

أتلتيك بلباو × أوساسونا 2-3
ريال سوسيداد × رايو فاليكانو 3-1
ريال مدريد × سيلتافيغو 5-2
ألميريا × ليجانيس 2-3
بونتيفيدرا × خيتافي 0-1
برشلونة × ريال بيتيس 5-1
إلتشي × أتلتيكو مدريد 0-4
أورينسي × فالنسيا 0-2

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا