برشلونة يخطط لتجديد عقد هانزي فليك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 03:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة يفكر بتجديد عقد مدربه الألماني، هانزي فليك، بعد المستويات المميزة التي يقدمها الفريق، تحت قيادته خلال الموسم الحالي.

هانزي فليك تولى مسؤولية تدريب النادي الكتالوني، الصيف الماضي، بعقد يمتد حتى 2026، خلفاً للإسباني تشافي هيرنانديز.

ونجح فليك مؤخراً بقيادة البارسا للتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، كما يتواجد في المركز الثالث على سلم ترتيب الليجا، ويقترب من حسم تأهله للدور ال-16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولهذا قررت إدارة النادي الكتالوني الدخول في مفاوضات مع المدرب الألماني من أجل التوقيع على عقد جديد، خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية.

الصحيفة أكدت أن إدارة برشلونة سعيدة بارتفاع مستوى الفريق تحت قيادة فليك، والنتائج المميزة التي يحققها.