نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (8) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يتصدر لاعب الزمالك ناصر منسي، ترتيب هدافي الدوري المصري بكرة القدم، بفارق هدف واحد عن مطارديه بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة…
1- ناصر منسي (الزمالك): 5 أهداف
2- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة):4 أهداف
3- محمود عبد الحفيظ (سيراميكا): 4 أهداف
4- أحمد سيد زيزو (الزمالك): 3 أهداف
5- إمام عاشور (الأهلي9: 3 أهداف
6- عمرو ناصر (فاركو): 3 أهداف
7- صديق أويجولا (بيراميدز):3 أهداف
8- فيستون كالالا مايلي (بيراميدز): 3 أهداف
9- ياو أنور (البنك الأهلي): 3 أهداف
10- حسام حسن (سموحة): 3 أهداف
11- غودوين أوكوار (طلائع الجيش9: 3 أهداف
12- على فوزي (إنبي): 3 أهداف