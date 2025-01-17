الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (8)

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يتصدر لاعب الزمالك ناصر منسي، ترتيب هدافي الدوري المصري بكرة القدم، بفارق هدف واحد عن مطارديه بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة…

1- ناصر منسي (الزمالك): 5 أهداف

2- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة):4 أهداف

3- محمود عبد الحفيظ (سيراميكا): 4 أهداف

4- أحمد سيد زيزو (الزمالك): 3 أهداف

5- إمام عاشور (الأهلي9: 3 أهداف

6- عمرو ناصر (فاركو): 3 أهداف

7- صديق أويجولا (بيراميدز):3 أهداف

8- فيستون كالالا مايلي (بيراميدز): 3 أهداف

9- ياو أنور (البنك الأهلي): 3 أهداف

10- حسام حسن (سموحة): 3 أهداف

11- غودوين أوكوار (طلائع الجيش9: 3 أهداف

12- على فوزي (إنبي): 3 أهداف