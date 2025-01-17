انت الأن تتابع خبر "ندمت اني معرفتش من زمان".. احصلي على جسم مشرق وناعم مع كريم بانثينول! طريقة سحرية لتفتيح وتقشير البشرة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعد كريم بانثينول من المنتجات الفعّالة التي تعالج مجموعة متنوعة من مشاكل البشرة والجسم، وذلك بفضل احتوائه على المادة الفعّالة بانثينول، وهي أحد مشتقات فيتامين B5 ويتميز الكريم بخصائصه المهدئة والمرطبة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للتعامل مع التهابات الجلد، التشققات، جفاف البشرة، وأيضًا آثار حروق الشمس.

فوائد كريم بانثينول للجسم

كريم بانثينول يقدم العديد من الفوائد المذهلة التي تتجاوز قيمته السعرية، ومنها:

ترطيب عميق للبشرة: يساعد في تجديد خلايا الجلد ويحافظ على مرونته.

تهدئة التهابات الجلد: يقلل من الاحمرار والتهيّج الناتج عن عوامل بيئية أو حساسية.

معالجة التشققات: يعيد ترميم الجلد المتضرر، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يعانون من جفاف الكعبين أو اليدين.

علاج آثار حروق الشمس: يساعد في تخفيف الألم وتجديد خلايا الجلد المتضررة.

طريقة استخدام كريم بانثينول للجسم

الاستخدام اليومي لترطيب الجسم

تنظيف البشرة: ابدئي بغسل جسمك جيدًا باستخدام الماء الدافئ وجل الاستحمام، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

تحضير البشرة: لا تقومي بتجفيف الجسم بالكامل، بل اتركيه رطبًا قليلًا، حيث يساعد ذلك في توزيع الكريم بسهولة.

تطبيق الكريم: خذي كمية صغيرة من كريم بانثينول ووزعيها بحركات دائرية على البشرة حتى يتم امتصاصه تمامًا.

ترطيب اليدين والقدمين

ضعي كمية مناسبة من الكريم على اليدين أو القدمين بعد تنظيفهما وتجفيفهما جزئيًا.

دلكي الكريم جيدًا حتى يتغلغل في الجلد، مما يمنحك نعومة وترطيبًا يدومان طوال اليوم.

استخدام كريم بانثينول بعد تقشير الجسم

يمكن تعزيز تأثير كريم بانثينول عند استخدامه بعد عملية تقشير الجسم. اتبعي الخطوات التالية:

تحضير مقشر طبيعي:

امزجي كوبًا من السكر مع عصير ليمونة كبيرة وملعقتين كبيرتين من جل الصبار الطازج.

تنظيف الجسم:

اغسلي جسمك باستخدام اللوفة والصابون أو جل الاستحمام، ثم استخدمي المقشر لتدليك الجلد بحركات دائرية بلطف، مع التركيز على المناطق الخشنة أو الجافة.

شطف الجسم:

اغسلي الجسم بالماء الدافئ لإزالة بقايا المقشر.

تطبيق كريم بانثينول:

إذا كان الطقس حارًا، استخدمي الكريم مباشرة على البشرة الرطبة.

في الأجواء الباردة، جففي الجسم جزئيًا بمنشفة ناعمة قبل توزيع الكريم على البشرة.

نصائح إضافية لاستخدام كريم بانثينول