مفاجأة في حادثة طعن نجم بوليوود سيف علي خان فيما لا تزال حادثة طعن نجم بوليوود سيف علي خان تتصدر حديث وسائل الإعلام الهندية والعالمية أعلنت الشرطة مفاجأة إقرأ المزيد

فيما لا تزال حادثة طعن نجم بوليوود سيف علي خان تتصدر حديث وسائل الإعلام الهندية والعالمية، أعلنت الشرطة مفاجأة بشأن الطاعن.

فقد أعلنت الشرطة الهندية اليوم الجمعة، أن المهاجم الذي طعن سيف علي خان ما زال طليقاً ولم يتم اعتقال أحد في القضية، وهو ما يتناقض مع تقارير إعلامية سابقة أفادت بأن الشرطة تستجوب أحد المشتبه بهم.

وبينت أن المربع السكني حيث يعيش خان لا يحتوي على كاميرات مراقبة بالداخل أو بالخارج، ما يجعل من المستحيل تتبع تحركات الطاعن إلى أين فر!.

كما قامت شرطة مدينة مومباي باستخراج لقطات جديدة من كاميرات المراقبة في موقع إقامة الممثل بحيّ باندرا الراقي، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن الهجوم قد يكون وقع بداعي السرقة.

ويظهر "اللص" وهو يدخل إلى مكان إقامة الممثل في مومباي خلسة بقطعة قماش برتقالية اللون تغطي وجهه ويرتدي قميصا وجينزا ويحمل حقيبة ظهر.

وقال نائب مفوض شرطة مومباي ديكسيت جادام إن السلاح المستخدم في الهجوم لم يتم العثور عليه وإنهم سجلوا شكوى بناء على إفادة مساعدة النجم.

فقد أفادت إلياما فيليب، التي تعتني بابن خان، أنها لاحظت لأول مرة ظل رجل صاحب بشرة داكنة بالقرب من باب الحمام في وقت متأخر من الليل، بينما كانت في غرفة الطفل مع المربية.

كما قالت إن رجلاً ظهر وهو يحمل عصا خشبية في إحدى يديه وشفرة طويلة في اليد الأخرى، وحذر الاثنين من إحداث أي صوت.