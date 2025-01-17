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شاركت النجمة التونسية درة جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا من إحدى الفعاليات التي حضرتها مؤخرا في المتحف المصري الكبير.
وظهرت درة في الصور بفستان من تصميم رامي القاضي، وحازت إطلالتها إعجاب متابعيها.
وكتبت درة في التعليق على الصور: "لقد استمتعت بكوني ضيف شرف هذا الحدث المذهل في المتحف المصري الكبير للحضارة".
يذكر أن درة احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها مع زوجها رجل الأعمال المهندس هاني سعد.
ونشرت درة صور احتفالها بعيد ميلادها عبر حسابها على تطبيق Instagram، وكتبت: "شكرا لكم جميعًا على تمنياتكم بعيد ميلاد سعيد مليئة بالحب، فهي تعني الكثير بالنسبة لي، شكرًا جزيلاً لرؤيتكم الصادقة التي أجعلها دافئة في قلبي، شكرًا لك حبيبي هاني سعد على جعلها أكثر جمالًا، شكرًا من كل قلبي على معايداتكم وتمنياتكم لي المليئة بالحب".
يذكر أن درة حضرت مؤخرا عرض فيلمها "وين صرنا؟"، ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية.
وحضرت العرض مجموعة من الفنانين وصناع السينما، ومنهم المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.
"وين صرنا؟" فيلم وثائقي أخرجته وأنتجته درة زروق في أولى تجاربها الإخراجبة والإنتاجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درة في المتحف المصري بإطلالة مميزة شاركت النجمة التونسية درة جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا من إحدى الفعاليات إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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