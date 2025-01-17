وفاة الفنان فكري صادق عن عمر ناهز 79 عاما توفي قبل ساعات الفنان فكري صادق عن عمر ناهز 79 عاما. وأعلن الخبر ابنه الفنان مراد فكري صادق وكتب عبر حسابه عل إقرأ المزيد

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توفي قبل ساعات الفنان فكري صادق، عن عمر ناهز 79 عاما. وأعلن الخبر ابنه الفنان مراد فكري صادق وكتب عبر حسابه على Facebook: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله".
كما أعلن عن موعد الجنازة كاتبا: "الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".
وفكري صادق مواليد مايو 1945، درس في معهد الفنون المسرحية.
بدأ فكري صادق مسيرته الفنية في فترة السبعينيات، وشارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون منها مسرحية (أزواج بلا ماضي) عام 1975، وفيلم (صور ممنوعة) عام 1972.
شارك فكري صادق في أكثر من 300 عمل منها "نسر الصعيد" و"سلسال الدم" و"نجيب زاهي زركش" و"رمضان كريم 2".
وكان آخر أعمال فكري صادق مسلسل "حق عرب" الذي عرض في رمضان 2024 من بطولة أحمد العوضي ووفاء عامر ورياض الخولي.
في عام 2022 تم تكريم فكري صادق في مهرجان القاهرة للدراما الأول.
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