أخبار اليمن : اليونيسف: 35 طفلاً قتلوا يومياً في غزة

اليونيسف: 35 طفلاً قتلوا يومياً في غزةأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن 35 طفلاً فلسطينياً قتلوا يومياً في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، إنه بحسب البيانات الطبية فإن 15 ألف طفل قتلوا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضح: "هذا يعني قتل 35 طفلا في اليوم الواحد طوال 14 شهرا".

من جانبها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن "نحو 475 طفلا كل شهر، أو 15 طفلا يوميا، أصيبوا بإعاقات قد تستمر مدى الحياة، تشمل جروحا خطيرة في الأطراف وضعفا في السمع، نتيجة أسلحة متفجرة استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة بقطاع غزة خلال 2024"

وأضافت أن "أزمة الوقود لا تزال تشكل تهديدا خطيرا على تقديم العمليات الإنسانية الأساسية في قطاع غزة".

وأشارت إلى تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أوضح أن "جميع المستشفيات التي تعمل جزئيا (في غزة) استنفدت مخزونها الاحتياطي من الوقود، وتعتمد بشكل يومي على الوقود القادم من الشركاء لحماية الخدمات الأكثر أهمية".

وتابعت الوكالة الأممية: "هناك احتمال لتوقف خدمات المياه والصرف الصحي نتيجة نقص الوقود" في القطاع.

وبشمال غزة، أوضحت الأونروا أنه "منذ أكثر من 100 يوم، دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلي على شن هجوم بري مع فرض حصار مشدد" على المنطقة.

وأشارت إلى أن "ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص أو نحو 90 بالمئة من سكان قطاع غزة نازحون، وتعرض العديد منهم للنزوح عدة مرات، بعضهم 10 مرات أو أكثر".