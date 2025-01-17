نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة منتخب مصر للدارتس تصل إلى البحرين للمشاركة في كأس العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت اليوم الجمعة بعثة منتخب مصر للدارتس إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في بطولة كأس العرب الثانية التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٠ من شهر يناير ٢٠٢٥ بمشاركة ١٠ دول عربية وهى مصر والبحرين وفلسطين والإمارات واليمن والسودان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

ويترأس البعثة النائب محمود الصعيدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدارتس ويرافق البعثة اللواء يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري والعربي الأفريقي وجودة أبو النور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والأمين العام للاتحاد العربي ذلك من أجل حضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي وافتتاح وختام البطولة،وتضم البعثة اللاعبين محمد حمودة ومحمد غريب ومحمود صلاح ومحمد حسن ومن المنتظر أن يلحق بها أحمد النخيلي مدرب المنتخب. وتشارك مصر في جميع منافسات الفرق والزوجي والفردي للرجال.

ومن جانبه قال النائب محمود الصعيدي إن البعثة لم تواجه أية مشكلات منذ مغادرة مطار القاهرة وحتى الوصول لفندق الإقامة في المنامة حيث تمت جميع إجراءات السفر والوصول في سهولة ويسر.

وأضاف مصر تشارك من أجل التتويج بالميداليات رغم المنافسة القوية التي تشهدها البطولة نظرا لتواجد منتخبات البحرين والإمارات وفلسطين.

وقدم النائب محمود الصعيدي الشكر إلى الأشقاء في البحرين لحسن تنظيم البطولة والحفاوة بكل المنتخبات العربية المشاركة.