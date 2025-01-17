انت الأن تتابع خبر 3% بس اللي يعرفوها؟!… خبير تغذية يحذر 3 اوقات ممنوع شرب اقهوة فيها نهائيًا… معلومة تساوي ملايين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد القهوة من المشروبات المفضلة للكثيرين حول العالم، إذ توفر طاقة وتركيزا فوريا بفضل محتواها من الكافيين لكن، من الضروري أن نكون حذرين في اختيار الأوقات المناسبة لشربها، لأن تناولها في أوقات غير ملائمة قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الصحة العامة على سبيل المثال، شرب القهوة فور الاستيقاظ أو قبل النوم قد يؤثر على التوازن الهرموني، ويزيد من مشكلات النوم، مما يؤدي إلى اضطرابات في النظام الحيوي للجسم.

أفضل الأوقات لشرب القهوة

لتجنب أضرار القهوة وتحقيق أقصى استفادة منها، من الأفضل تناولها في الأوقات التي تكون فيها مستويات هرمون الكورتيزول منخفضة، مثل منتصف الصباح أو بعد الظهيرة ويساعد هذا التوقيت على امتصاص الكافيين بشكل فعال دون التأثير على إيقاع الجسم الطبيعي، كما ينصح بتجنب شرب القهوة على معدة فارغة، لأن ذلك قد يزيد من إفراز أحماض المعدة ويؤدي إلى مشكلات مثل الحموضة، أما بالنسبة لمن يمارسون الرياضة، فيمكن لشرب القهوة قبل التمرين بنحو ساعة أن يعزز الأداء البدني ويساعد في زيادة حرق الدهون.

القهوة والتخسيس