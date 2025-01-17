انت الأن تتابع خبر 3% بس اللي يعرفوها؟!… خبير تغذية يحذر 3 اوقات ممنوع شرب اقهوة فيها نهائيًا… معلومة تساوي ملايين!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد القهوة من المشروبات المفضلة للكثيرين حول العالم، إذ توفر طاقة وتركيزا فوريا بفضل محتواها من الكافيين لكن، من الضروري أن نكون حذرين في اختيار الأوقات المناسبة لشربها، لأن تناولها في أوقات غير ملائمة قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الصحة العامة على سبيل المثال، شرب القهوة فور الاستيقاظ أو قبل النوم قد يؤثر على التوازن الهرموني، ويزيد من مشكلات النوم، مما يؤدي إلى اضطرابات في النظام الحيوي للجسم.
أفضل الأوقات لشرب القهوة
- لتجنب أضرار القهوة وتحقيق أقصى استفادة منها، من الأفضل تناولها في الأوقات التي تكون فيها مستويات هرمون الكورتيزول منخفضة، مثل منتصف الصباح أو بعد الظهيرة ويساعد هذا التوقيت على امتصاص الكافيين بشكل فعال دون التأثير على إيقاع الجسم الطبيعي، كما ينصح بتجنب شرب القهوة على معدة فارغة، لأن ذلك قد يزيد من إفراز أحماض المعدة ويؤدي إلى مشكلات مثل الحموضة، أما بالنسبة لمن يمارسون الرياضة، فيمكن لشرب القهوة قبل التمرين بنحو ساعة أن يعزز الأداء البدني ويساعد في زيادة حرق الدهون.
القهوة والتخسيس
- تعتبر القهوة أحد المحفزات الطبيعية لعملية الأيض، حيث يسهم الكافيين في تسريع عملية حرق الدهون وزيادة معدل الاستقلاب في الجسم ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن القهوة ليست الحل الوحيد للتخسيس ويجب أن يكون هناك نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة لتحقيق أفضل النتائج في فقدان الوزن بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي إضافة السكر أو الكريمة إلى القهوة إلى زيادة السعرات الحرارية، ما يعكّر من فوائدها لذلك، من الأفضل تناول القهوة باعتدال وبدون إضافات غير ضرورية لضمان استفادة الجسم بشكل كامل.
- على الرغم من أن القهوة تقدم فوائد صحية كثيرة إذا تم تناولها في الأوقات المناسبة، إلا أن سوء توقيت تناولها قد يتسبب في بعض الأضرار التي تؤثر على الصحة العامة. من خلال تنظيم توقيت تناول القهوة والاعتدال في استخدامها، يمكن الاستمتاع بفوائدها دون التأثير سلبًا على الجسم.