نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 02:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تابع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، وبفارق هدفين عن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي…
1- محمد صلاح (ليفربول): 18 هدفاً
2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 16 هدفاً
3- أليكسندر إيساك (نيوكاسل): 15 هدفاً
4- كول بالمر (تشيلسي): 14 هدفاً
5- بريان مبيومو (برينتفورد): 13 هدفاً
6- كريس وود (نوتينغهام فورست): 13 هدفاً
7- يوان ويسا (برينتفورد): 10 أهداف
8- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 10 أهداف
9- أولي واتكينز (أستون فيلا): 9 أهداف
10- نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 9 أهداف