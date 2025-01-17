الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21)

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 02:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تابع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، وبفارق هدفين عن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي…

1- محمد صلاح (ليفربول): 18 هدفاً

2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 16 هدفاً

3- أليكسندر إيساك (نيوكاسل): 15 هدفاً

4- كول بالمر (تشيلسي): 14 هدفاً

5- بريان مبيومو (برينتفورد): 13 هدفاً

6- كريس وود (نوتينغهام فورست): 13 هدفاً

7- يوان ويسا (برينتفورد): 10 أهداف

8- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 10 أهداف

9- أولي واتكينز (أستون فيلا): 9 أهداف

10- نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 9 أهداف