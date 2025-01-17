ريال مدريد يتأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 01:57 صباحاً - تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد تفوقه على سيلتا فيجو، بنتيجة 5-2، عقب التمديد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو”.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما.. تقدم الميرنجي بثنائية عن طريق كيليان مبابي (د37)، وفينيسيوس جونيور (د48)، ثم عادل النتيجة لسيلتا فيجو كلاً من جوناثان بامبا (د83) وماركوس ألونسو (د90+1) من علامة الجزاء.

وفي الأشواط الإضافية، تمكن ريال مدريد من تسجيل 3 أهداف عن طريق إندريك “هدفين” (د108، د119)، وفالفيردي (د112).

يشار إلى أن قرعة ربع نهائي البطولة ستقام يوم 20 يناير/كانون الثاني الحالي.