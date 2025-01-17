الدوري المغربي (19): المكناسي يلاقي الفاسي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 08:52 صباحاً - يفتتح فريقا المكناسي والمغرب الفاسي، اليوم الجمعة، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم.

يدخل المكناسي مباراة اليوم وهو في المركز الرابع عشر بـ 18 نقطة، فيما يتواجد المغرب الفاسي في المركز الثالث بـ 31 نقطة.

ويتصدر فريق نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بـ 39 نقطة، وفي المركز الثاني يحل فريق نهضة الزمامرة بـ 34 نقطة.