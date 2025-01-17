انت الأن تتابع خبر حماس:حلّ العقبات ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي في بنود اتفاق وقف إطلاق النار.



وقالت "حماس" في بيان لها، عبر قناتها على تلغرام: " بمساعٍ كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار."



وأشارت إلى أن الحركة قد سعت إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء الشعب الفلسطيني.



وأكدت حماس أن قوائم الأسرى المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل.



وفي سياق متصل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إنه من المتوقع الإفراج عن دفعة أولى من المحتجزين في قطاع غزة الأحد.



وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو "في حال أقرت الحكومة الأمنية المصغرة والحكومة الموسعة (اتفاق وقف إطلاق النار) وبدء تطبيق".