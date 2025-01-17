انت الأن تتابع خبر بعد رونالد ريغان .. تنصيب ترامب في أبرد يوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب المقرر يوم الاثنين المقبل، درجات حرارة منخفضة قد تجعل ذلك اليوم الأكثر برودة منذ عقود.

ورغم أنه من غير المتوقع أن يكون الطقس باردًا كما كان في حفل التنصيب الثاني لرونالد ريغان في عام 1985، حيث بلغت درجات الحرارة حوالي 14 درجة مئوية تحت الصفر في وقت الظهر بحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، إلا أن درجات الحرارة المتوقعة ليل الأحد تبلغ حوالي 9 درجات مئوية تحت الصفر، مع توقع وصول درجة الحرارة إلى 6 درجات مئوية تحت الصفر يوم الاثنين.

وتقام المراسم تقليديًا في الهواء الطلق على الجانب الغربي من مبنى الكونغرس الأمريكي.

ونظرًا للبرد الشديد في عام 1985، كان من الضروري إجراء تنصيب ريغان في الداخل، حيث أقيم داخل القبة الكبرى لمبنى الكونغرس الأمريكي. وكان ذلك التنصيب هو الأكثر برودة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس في عام 1871، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية.