بايدن يودّع بوتين بعبارة سوقية

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رياض - احمد صلاح - ودّع الرئيس الأمريكي جو بايدن في آخر أيامه في السلطة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـعبارة "الرجل السيئ".



وقال بايدن في حديث لقناة "إم إس إن بي سي" اليوم: "هذا الرجل رجل سيء"، في إشارة إلى بوتين.



يشار إلى أن بايدن أطلق في السابق تصريحات مثيرة للجدل عن الرئيس الروسي، وأثار فضيحة دبلوماسية بعد أن وصفه بـ"القاتل".



من جهته، ردّ بوتين على تلك التصريحات متمنيا لبايدن دوام الصحة والعافية، مشيرا إلى أن تقييم الآخرين يشبه "النظر في المرآة".



وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وصف بايدن بوتين بـ"الديكتاتور" و"الجزار" و"مجرم الحرب"، معتبرا أنه "لا يمكن أن يبقى في السلطة".



ورد بوتين على محاولات بايدن المتكررة لإهانته بمقولة شهيرة: "كل إناء ينضح بما فيه".