انت الأن تتابع خبر المغرب .. توقيف أستاذ متطرّف خطّط لصنع متفجرات والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أوقفت الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت (شرق المملكة) بناءً على معلومات استخباراتية لجهاز الأمن الداخلي ( المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني)، يوم أول أمس الأربعاء، أستاذا متطرفا متشبّعا بفكر تنظيم داعش" الإرهابي.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية حجز مستحضرات كيميائية مشبوهة بمنزل الظنين يحتمل استعمالها في صناعة المتفجّرات التقليدية، تضم على الخصوص حمض "الكلوريدريك" و"بيروكسيد الهيدروجين" و"سلفات الزنك". كما حجزت لديه أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام وهواتف وأجهزة إلكترونية.

وأضاف المصدر ذاته أن معطيات البحث الأولية تشير إلى أن المشتبه به جمّع معلومات حول المواد والمستحضرات المستعملة عادة في صناعة المتفجرات قصد الإعداد لمشروع إرهابي لم يُفصح عن تفاصيله بعد.

وقد وُضع الأستاذ المتطرّف تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث بإشراف من النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب للكشف عن مخطّطه الإرهابي، والتحقّق ما إذا كان ينشط ك"ذئب منفرد" أو داخل شبكة منظّمة.