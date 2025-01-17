انت الأن تتابع خبر سقوط بابا الفاتيكان وإصابته برضوض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إصابة البابا فرنسيس الخميس برضوض في ساعده الأيمن، دون حدوث أي كسور، نتيجة سقوطه في محل إقامته "بيت القديسة مارتا" بالفاتيكان.



وأوضح مدير دار الصحافة التابعة لـ"الكرسي الرسولي" أنه "تم تثبيت ذراع البابا كمجرد إجراء احترازي".



وذكّر بروني بأن "بيرغوليو كان قد تعرض لحادث منزلي آخر في بداية ديسمبر الماضي، وظهر خلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس وهو يحمل كدمة كبيرة على رقبته".



وكان الفاتيكان قد أعلن في تلك المناسبة أن البابا المسن ضرب ذقنه بالطاولة الموجودة بجانب سريره.