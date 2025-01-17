انت الأن تتابع خبر وفد إسرائيلي إلى القاهرة لترتيب تنفيذ اتفاق غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت القناة 12 العبرية، أن وفدا من الشاباك والجيش الإسرائيلي سيتوجه إلى مصر الجمعة، للتنسيق بشأن تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس.



وأُعلن مساء الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بعد جولة مفاوضات استضافتها الدوحة، ومن المتوقع بحسب الوسطاء، بدء سريان الاتفاق يوم الأحد المقبل.



كما من المتوقع أن تستقبل القاهرة مطلع الأسبوع المقبل، وفد المراقبة الأوروبية لتنسيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وللعمل على وضع آلية لإعادة تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح.



وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك مساء الأربعاء، الاتفاق "للعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين".



وأوضح الوسطاء في بيانهم المشترك أن الاتفاق يتضمن "ثلاثة مراحل تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما على وقف لإطلاق النار وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين داخليا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج".



كما تتضمن هذه المرحلة "تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب".