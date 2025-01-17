أنغام ترد على جدل "صوت مصر" وتوجه رسالة إلى شيرين في "كلمة أخيرة"

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية لميس الحديدي يوم الثلاثاء المقبل، النجمة أنغام، في حلقة خاصة من برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" في حوار عن الموسيقى والحياة.

أنغام ترد على جدل "صوت مصر"

تتحدث النجمة خلال اللقاء الذي يذاع في التاسعة مساء من داخل ستوديو التسجيل الخاص بأنغام، عن تفاصيل عالمها الخاص ما بين الغناء والمسرح والحياة الخاصة وكيف توازن بمجهود كبير بين كل أدوارها لتحافظ عليها وعلى نجوميتها.

أنغام توجه رسالة إلى شيرين في "كلمة أخيرة"

كما تتحدث أنغام خلال اللقاء عن جدل "صوت مصر"، وترسل رسالة إلى شيرين عبد الوهاب، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.



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