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أنغام ترد على جدل "صوت مصر" وتوجه رسالة إلى شيرين في "كلمة أخيرة"

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  • أنغام ترد على جدل "صوت مصر" وتوجه رسالة إلى شيرين في "كلمة أخيرة" 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام ترد على جدل "صوت مصر" وتوجه رسالة إلى شيرين في "كلمة أخيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية لميس الحديدي يوم الثلاثاء المقبل، النجمة أنغام، في حلقة خاصة من برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" في حوار عن الموسيقى والحياة.

 

أنغام ترد على جدل "صوت مصر" 

تتحدث النجمة خلال اللقاء الذي يذاع في التاسعة مساء من داخل ستوديو التسجيل الخاص بأنغام، عن تفاصيل عالمها الخاص ما بين الغناء والمسرح والحياة الخاصة وكيف توازن بمجهود كبير بين كل أدوارها لتحافظ عليها وعلى نجوميتها.

أنغام توجه رسالة إلى شيرين في "كلمة أخيرة"

كما تتحدث أنغام خلال اللقاء عن جدل "صوت مصر"، وترسل رسالة إلى شيرين عبد الوهاب، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.


https://www.facebook.com/ONdramaEg/videos/%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%B4/1135896244651665/?mibextid=wwXIfr&rdid=UIGQ3hfUHaWk1QvM

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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