انت الأن تتابع خبر نتنياهو يرتجف .. تأجيل جلسة المصادقة على اتفاق غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات مصغرة قبل اجتماع الكابينت الذي كان مقررا صباح اليوم الجمعة قبل أن يتم تأجيله.



وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن جلسة الحكومة تم تأجيلها لمساء يوم غد السبت بحجة الانتظار حتى انتهاء عطلة السبت وفي الأثناء هبطت طائرة الوفد الاسرائيلي في إسرائيل قادمة من دولة قطر.

وأشار مسؤولون أن خطوة التأجيل سببها أن نتنياهو يرتجف من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خوفا من تقديم استقالتهما.

إلى ذلك، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير الحكومة لتأجيلها جلستها الخاصة بالمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في قطاع غزة.



وفي سياق متصل، ذكرت "القناة 12" أنه ولأول مرة ستتولى فرقتان عسكريتان مسؤولية الدفاع عن بلدات غلاف غزة.



وأشارت القناة الإسرائيلية إلى ترتيبات أمنية جديدة بدأها الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وكان أعلن إيتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي زعيم حزب "عظمة يهودية" أنه سيستقيل من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تمت المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما ربط سموتريتش موافقته على الصفقة بتجديد الحرب على غزة بعد انتهاء المرحلة الاولى من الاتفاق.

وقال بن غفير في مؤتمر صحفي الخميس "الصفقة سيئة وتشمل تحرير مئات من المخربين القتلة وتقر الانسحاب من فيلادلفيا ووقف الحرب وستنهي كل إنجازاتنا، وتقضي على بقية المخطوفين، هذه الصفقة عار وتفريط ونحن في حزب عظمة يهودية سنقدم استقالتنا، ومستعدون لدفع أثمان باهظة لتحرير مخطوفينا لكن المطروح أثقل مما نحتمل".

وأضاف "إذا أقرت الصفقة فإننا سنستقيل من الحكومة، لن نتعاون مع اليسار لإسقاط حكومة نتنياهو لكن لن نبقى في حكومة تبرم صفقة كهذه، أدعو نتنياهو إلى التروي ووقف هذه الصفقة السيئة وعدم إعادتنا للوراء" معتبرا أن "التشبث بأهداف الحرب هو ما يعيد مخطوفينا".

ودعا الوزير الإسرائيلي إلى "وقف المساعدات الإنسانية والوقود عن غزة بالكامل من أجل إعادة المخطوفين" واعتبر أن "الفرحة التي تابعناها في غزة والضفة الغربية تظهر من هو الذي خضع في هذه الحرب".

وربط بن غفير العودة لدعم حكومة نتنياهو باستئناف القتال ضد حماس.

وردا على تهديد بن غفير بالاستقالة، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد رسالة لنتنياهو، وقال "لا تخف سوف تحصل على كل الأمان الذي تحتاجه لإتمام صفقة الرهائن، الصفقة أكثر أهمية من أي خلاف كان بيننا من قبل".

بن غفير وسموتريش

ودعا بن غفير في وقت سابق بتسلئيل سموتريتش وزير المالية رئيس حزب "الصهيونية الدينية" إلى التعاون ضد الاتفاق بالانسحاب من الحكومة.

ويعني انسحاب "عظمة يهودية" و"الصهيونية الدينية" من الحكومة إسقاطها.

ويمكن لاتفاق بين سموتريتش وبن غفير أن يمنع اعتماد الصفقة، ولكن الأخير وحده غير قادر على إسقاط الحكومة.

ولدى بن غفير وسموتريتش مجتمعين 14 مقعدا بالكنيست من أصل 120، وهي كافية لإسقاط الحكومة، علما بأن بن غفير وحده لديه 6 مقاعد فقط.

ويمتلك الائتلاف الحاكم 68 من مقاعد الكنيست، ويكفي الحكومة 61 للبقاء، وفق النظام السياسي الإسرائيلي.

ومساء أمس الأربعاء، أعلنت الدوحة نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.