نشكركم على متابعتكم خبر هانزي فليك: سوق الانتقالات هو عمل ديكو .. وكنت صريحاً مع أنسو فاتي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 04:54 مساءً - تحدث هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن مواجهة خيتافي، غداً السبت، في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال فليك: “من الصعب التسجيل في خيتافي، لقد تحدثنا عن الموضوع مع الفريق ومن حسن حظنا أن خطتنا ستنجح، الأهم هو التركيز على ما يمكننا فعله”.

وعن رونالد أراوخو وإمكانية رحيله إلى يوفنتوس، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، أفاد: “هل تغير شيء؟ لا، لا؟ لديه عقد لمدة عام ونصف، آمل أن يوقع عقداً جديداً بعد ذلك، لكنه بالنسبة لي أحد أفضل المدافعين، أراه في التدريبات والمباريات، لديه إمكانيات كبيرة ويمكنه اللعب بشكل أفضل حتى”.

وعن إمكانية إبرام صفقات خلال يناير/كانون الثاني الحالي، أوضح: “كما أقول دائماً، أنا سعيد بالفريق، هناك عدد قليل من اللاعبين المصابين، مارك بيرنال وتير شتيجن، نحن نعمل بشكل جيد، كريستنسن عاد، أنا سعيد بالفريق، لكن سوق الانتقالات هو عمل ديكو (المدير الرياضي)”.

وبشأن حارس المرمى الذي سيعتمد عليه في المباراة أمام خيتافي، علّق: “لم أتحدث مع أحد، سننام بسلام وسنقرر غداً”.

وعن المداورة في صفوف الفريق، أوضح: “بالنسبة لنا، المباراة التالية هي المهمة، أعلم أن هناك العديد من المباريات، لكنني مركز على المباراة التالية، نفكر في خيتافي، ثم سنفكر في مواجهة بنفيكا (بدوري الأبطال)”.

وبشأن مستقبل لاعبه أنسو فاتي، أشار: “بالنسبة لي، من المهم أن أكون صريحاً مع اللاعبين، كنت صريحاً معه، إنه قراره، تحدثنا عن الفرص المتاحة له، إذا أراد البقاء، فلا بأس، إنه من لا ماسيا. سنعتني به”.

وأكمل: “ربما يمكنه العودة إلى ما نريد أن نراه، هذه هي كرة القدم الاحترافية، عملنا هو مساعدتهم، لكي يتعلموا ويطوروا، مع الجميع، ليس فقط مع أنسو، بل مع الجميع، نريدهم أن يتحسنوا كل يوم، أنسو فاتي لاعب محترف للغاية وهو مركز”.

وشدد: “التفكير كثيراً في الأمور لا يساعد، عندما يحدث شيء، ليحدث ويأتي ليتحدث معي، وسنرى ما هي الفرص المتاحة له، بناءً على ما يقوله لي، سأكون صريحاً وأوضح له الأمور بوضوح”.

وعن إراحة بيدري، أردف: “لقد غيرنا الفلسفة مع بيدري، في المواسم الأخيرة، لعب العديد من المباريات، اعتنى بنفسه، استراح، إنه لاعب استثنائي، لحالته، من الجيد أن يلعب، أن يستمر، بعد ذلك سنرى إذا قمنا بتغييره في الدقيقة 60، سيلعب ثم سنقرر، إنه مذهل، يستمتع باللعب”.

وفيما يتعلق بالضغوط على لامين يامال، أكد: “من حيث عمره، يؤدي بشكل جيد جداً، بالنسبة لي، المهم هو ما يفعله على أرض الملعب، يظهر قوته، ومدى جودته، يساعد النادي، هذا هو ما يعجبنا فيه”.

وعن خصمه ريال مدريد الذي تأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز أمام سيلتا فيجو في الأشواط الإضافية بنتيجة 5-2، والتحكيم أتم: “لم يكن لدي رأي مطلقاً بشأن كأس ملك إسبانيا أو التحكيم… أنت تقبل الأمور كما هي، فيما يتعلق بمباراة الأمس، شاهدت المباراة، أنا مهتم، لكن ليس لدي ما أقوله”.