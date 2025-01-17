هل تشاهد الشاشات قبل النوم؟ انتبه لضغط دمك!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 10:00 مساءً - هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ هل تقضي ساعات طويلة أمام شاشة الهاتف أو الكمبيوتر، خاصة قبل النوم؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فقد تكون هناك علاقة وثيقة بين هاتين المسألتين. كشفت دراسات حديثة عن تأثير سلبي لاستخدام الشاشات المفرط قبل النوم على صحة القلب والشرايين، حيث يرتبط ارتباطًا مباشرًا بارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الشباب ومتوسطي العمر.

وأكدت دراسة شاملة أجريت على عينة كبيرة من المشاركين أن الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات، خاصة قبل النوم، يؤدي إلى تحفيز الدماغ وزيادة التوتر. هذا التوتر المستمر يرفع من معدل ضربات القلب ومستويات الأدرينالين في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل.

أسباب العلاقة بين الشاشات وارتفاع ضغط الدم:

اضطرابات النوم: يمنع الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الجسم من إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، مما يؤدي إلى الأرق وقلة النوم. قلة النوم بدورها تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم.

نمط الحياة المستقر: الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات يقلل من النشاط البدني ويزيد من خطر السمنة، وكلاهما عاملان خطر لارتفاع ضغط الدم.

التوتر النفسي: المحتوى الرقمي المتنوع، سواء كان إيجابياً أو سلبياً، يؤثر على الحالة المزاجية والعاطفية. التعرض المستمر للمحتوى السلبي يزيد من هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر، مما يرفع ضغط الدم.

نصائح للوقاية:

حدد وقت الاستخدام: خصص وقتاً محدداً لاستخدام الشاشات، وتجنب استخدامها قبل النوم بساعة على الأقل.

النظام الرقمي: اعتمد نظاماً للتخلص من السموم الرقمية، حيث تقضي وقتاً بعيداً عن الشاشات قبل النوم وتمارس أنشطة هادئة.

النشاط البدني: مارس التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على صحة القلب والشرايين.

اختر المحتوى بحكمة: تجنب المحتوى السلبي والمرعب، واختر محتوى إيجابي ومريح.

هذا وإن العلاقة بين استخدام الشاشات وارتفاع ضغط الدم باتت واضحة للجميع. لحماية صحتك، يجب أن تدرك هذه العلاقة وتتخذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطرها. باتباع النصائح المذكورة أعلاه، يمكنك الاستمتاع بفوائد التكنولوجيا مع الحفاظ على صحة قلبك وشرايينك.