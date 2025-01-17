الدوري الإنكليزي (21)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 01:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الخميس، مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة..

إبسويتش تاون × برايتون 0-2

مانشستر يونايتد × ساوثهامبتون 3-1

إيفرتون × أستون فيلا 0-1

نيوكاسل يونايتد × وولفرهامبتون 3-0

ليستر سيتي × كريستال بالاس 0-2

آرسنال × توتنهام هوتسبير 2-1

تشيلسي × بورنموث 2-2

وست هام يونايتد × فولهام 3-2

برينتفورد × مانشستر سيتي 2-2

نوتينغهام فورست × ليفربول 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)

1- ليفربول: 47 نقطة

2- آرسنال: 43 نقطة

3- نوتيغهام فورست: 41 نقطة

4- نيوكاسل: 38 نقطة

5- تشيلسي: 37 نقطة