نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (21)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 01:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الخميس، مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة..
إبسويتش تاون × برايتون 0-2
مانشستر يونايتد × ساوثهامبتون 3-1
إيفرتون × أستون فيلا 0-1
نيوكاسل يونايتد × وولفرهامبتون 3-0
ليستر سيتي × كريستال بالاس 0-2
آرسنال × توتنهام هوتسبير 2-1
تشيلسي × بورنموث 2-2
وست هام يونايتد × فولهام 3-2
برينتفورد × مانشستر سيتي 2-2
نوتينغهام فورست × ليفربول 1-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)
1- ليفربول: 47 نقطة
2- آرسنال: 43 نقطة
3- نوتيغهام فورست: 41 نقطة
4- نيوكاسل: 38 نقطة
5- تشيلسي: 37 نقطة