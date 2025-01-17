نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس المقبل.."حكيم" نجم حفل شهر يناير بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم حفل شهر يناير والذي يقوم بإحيائه ميجا ستار "حكيم" ويأتي هذا الحفل ضمن خطة تطوير البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

تصريحات تامر عبدالمنعم:

ومن جانبه صرح الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بأن الميجا ستار "حكيم" هو نجم حفل شهر يناير الجاري بمسرح البالون.

يأتي حفل المطرب "حكيم" عقب سلسلة نجاحات للحفلات الشهرية التي يقدمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

آخر أعمال حكيم:

ويذكر أن آخر أعمال حكيم حبايبنا»، والتي تم طرحها خلال عيد الأضحى المبارك، وتعد أول أغنية من ألبوم «الكبير»، ويحتوي الألبوم على 12 أغنية ويتم طرحها بشكل منفرد طوال فصل الصيف 2023.

ويقول مقطع من الأغنية الله قول يا عم قول هي دنيا نعيشها مرة، نحلي أيامها لو حتى مرة إفتح بيبان الفرح ويا الحب سافر، وسط الحبايب الدنيا أحلى يلا بينا نعيش الفرحة مع الحبابيب والقرايب، فاتوا كثير أوي اللي غايب في ليلتنا دي ليلتنا، وسط اللمة وسط العيلة أجمل صحبة وأجمل ليلة لمتنا دي لمتنا هما دول.