أخبار عالمية

الملكة رانيا تلتقي ميلانيا ترامب في فلوريدا

0 نشر
0 تبليغ

الملكة رانيا تلتقي ميلانيا ترامب في فلوريدا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملكة رانيا تلتقي ميلانيا ترامب في فلوريدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت الملكة رانيا عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السيدة الأمريكية الأولى المقبلة ميلانيا ترامب في فلوريدا.

ترامب: لو كنت رئيس الولايات المتحدة لما حدث الهجوم على قواتنا في الأردن
ونشرت الملكة رانيا، اليوم الجمعة، صورة من اللقاء على صفحتها الرسمية بمنصة "إنستغرام"، مع تعليق جاء فيه: "سررت بلقاء السيدة الأولى المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب في فلوريدا أمس (الخميس)".

من جهته، قال الديوان الملكي الأردني في بيان: "التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله أمس الخميس خلال وجودها في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بالسيدة الأولى المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب".

وأضاف: "خلال اللقاء الذي تبعه غداء أقيم لجلالتها، جرى بحث عدد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها رعاية الأطفال والتعليم

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا