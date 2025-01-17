أوشاكوف: ننتظر بهدوء أن يأخذ فريق ترامب مكانه ثم سنرى ما سيحدث

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أحمد جودة - القاهرة - أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم وجود اتصالات حتى الآن مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن تنظيم لقاء بين الرئيسين.

وقال أوشاكوف خلال مقابلة مع الصحافي بافيل زاروبين تعليقا على معلومات من مصادر أمريكية تفيد بأن "الاستعدادات للقاء بين الزعيمين الروسي والأمريكي تجري على قدم وساق": "لا أريد أن يتكون انطباع وكأن موسكو تجلس وتنتظر مكالمة هاتفية من واشنطن.. لا.. نحن ننتظر بهدوء أن يأخذ فريق ترامب مكانه، وأن يدخل ترامب المكتب البيضاوي.. ثم سنرى ما سيحدث".

وأكد أوشاكوف، "عدم وجود اتصالات حتى الآن مع الإدارة المستقبلية للرئيس الأمريكي المنتخب بشأن تنظيم لقاء بين الرئيسين بوتين وترامب".

وحول الاتصالات المحتملة، أشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن "الإشارات من إدارة دونالد ترامب ستأتي إن عاجلا أو آجلا"، وأن "الكرملين مستعد للاستماع إليها".

وأضاف أوشاكوف: "لقد قال رئيسنا (فلاديمير بوتين) مرارا وتكرارا أننا مستعدون للحوار وننتظر بهدوء الإشارات".

وتابع: "عادة ما يكون الرئيس أو الزعيم القادم هو من يقوم بإجراء المكالمة الأولى"، مشيرا إلى أن هذه العادة متبعة في العلاقات الدولية.

واستطرد قائلا: "نحن لا نجلس وننتظر، بل نفهم الموقف بشكل هادئ ونعلم أن إشارات من واشنطن ستصل إلينا في وقت ما.. نحن مستعدون لها، ومستعدون للاستماع إلى المقترحات المعنية والرد عليها بشكل بنّاء".

وأشار أوشاكوف إلى أنه في حال "أظهرت الأطراف تحركا متبادلا، فسيتم أولا إجراء اتصالات مغلقة بين الأجهزة المعنية، لا سيما بين البيت الأبيض وإدارة الرئيس الروسي، ثم يتم اتخاذ القرارات بشأن تطوير الحوار، بما في ذلك إمكانية إجراء محادثة على أعلى مستوى"، موضحا أن "قائدي الدولتين يمكن أن يبدأا مثل هذه المحادثة في أي وقت".

وردا على سؤال حول إمكانية وجود عقبات تقنية في ظل العقوبات العديدة، مثل الحصول على تأشيرات، أعرب أوشاكوف عن ثقته في أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية عليا، يمكن تجاوز هذه العقبات بسهولة.

واختتم قائلا: "في البداية، يجب التفاوض بشأن القضايا الكبرى، وعندما يتم التوصل إلى بعض الاتفاقات أو تصبح مرئية، حينها ستأتي مرحلة حل القضايا العملية، التي في حالة التوصل إلى اتفاق على أعلى مستوى بشأن خطوة مهمة، سيكون من الأسهل حلها".

وكان ترامب قد صرح يوم الاثنين الماضي بأنه يعتزم عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سريعا جدا" بعد تنصيبه الأسبوع المقبل، دون أن يحدد موعدا للاجتماع الذي سيكون الأول بين رئيسي البلدين منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

ويوم الأحد الماضي قال مايك والتز عضو مجلس النواب الأمريكي الذي سيتولى منصب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه يتوقع مكالمة بين ترامب وبوتين في "الأيام والأسابيع المقبلة".

من جانبه، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين استعداد بوتين للقاء ترامب "دون أي شروط" مسبقة، مضيفا أن المطلوب هو فقط "وجود الرغبة المتبادلة والإرادة السياسية لإجراء حوار وحل المشكلات القائمة من خلال الحوار".