الدوري الفرنسي (18): ليل يستقبل نيس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الجمعة، مباراتان في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، حيث يلتقي مونبلييه (18 بـ 9 نقاط) مع موناكو (3 بـ 31 نقطة) الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب ليل (5 بـ 29 نقطة) مع نيس (4 بـ 30 نقطة) الساعة 23:05.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق الدوري الفرنسي بـ 43 نقطة، يليه مارسيليا بـ 36 نقطة، موناكو بـ 31 نقطة، نيس بـ 30 نقطة، وليل بـ 29 نقطة.