خفقان القلب: متى يصبح مصدر قلق؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 02:56 مساءً - إذا سبق لك أن شعرت بخفقان في القلب، فمن المحتمل أنك تعرف القلق الذي قد يرافق هذه التجربة. يمكن أن يؤدي تسارع ضربات القلب غير المعتاد إلى شعور بالقلق، مما يجعلك تدخل في حلقة مفرغة بين الجسم والعقل، وقد تشعر بضربات قوية أو طقطقة أو حتى خفقان متقطع.

على الرغم من أن هذه المشاعر قد تكون مزعجة، إلا أن خفقان القلب في معظم الحالات يكون غير ضار ولا يدل على وجود مشكلة صحية خطيرة.

لكن متى يجب أن نقلق بشأن خفقان القلب؟ وفقًا لخبراء الصحة القلبية في مؤسسة القلب البريطانية، يُنصح بزيارة الطبيب إذا كنت تعاني من تكرار أو طول نوبات الخفقان، أو إذا كنت تواجه أعراضًا مصاحبة مثل ألم في الصدر أو دوار خلال هذه النوبات.

قد يوصي الطبيب بإجراء بعض الفحوصات للتأكد مما إذا كانت هذه النوبات غير ضارة أو تشير إلى مشكلة في انتظام ضربات القلب، وفي حال الحاجة، قد يحيلك إلى اختصاصي.

تشير خدمة الصحة الوطنية (NHS) إلى أن الأسباب الشائعة لخفقان القلب تشمل ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، قلة النوم، التوتر والقلق، بعض الأدوية، الكافيين، الكحول، والمخدرات الترفيهية. ومع ذلك،