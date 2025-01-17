دوالي الخصية والعقم: كل ما تحتاج معرفته

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 08:52 مساءً - هل تعاني من دوالي الخصية؟ هل تشعر بالقلق بشأن تأثيرها على خصوبتك؟ أنت لست وحدك. دوالي الخصية هي حالة شائعة تؤثر على العديد من الرجال وتعتبر من الأسباب الرئيسية للعقم. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل ما هي دوالي الخصية، وكيف تؤثر على الخصوبة، وأفضل الخيارات العلاجية المتاحة.

ما هي دوالي الخصية؟

دوالي الخصية هي عبارة عن تورم في الأوردة الموجودة داخل كيس الصفن، مشابهة للدوالي التي تصيب الساقين. هذا التورم يؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الخصيتين، مما يؤثر سلبًا على إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها.

تأثير دوالي الخصية على الخصوبة

انخفاض عدد الحيوانات المنوية: يؤدي ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن دوالي الخصية إلى ضعف إنتاج الحيوانات المنوية وتقليل عددها.

تدهور جودة الحيوانات المنوية: تتأثر حركة الحيوانات المنوية وشكلها بشكل سلبي بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مما يقلل من قدرتها على تخصيب البويضة.

انخفاض مستويات التستوستيرون: قد يؤدي تلف الأنسجة في الخصيتين إلى انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون، وهو هرمون ذكوري أساسي للخصوبة.

أعراض دوالي الخصية

في المراحل المبكرة، قد لا تسبب دوالي الخصية أي أعراض ملحوظة. ومع تطور الحالة، قد يشعر المريض ب:

شعور بالثقل أو الألم في كيس الصفن

تورم في الخصية

الشعور بأوردة متوسعة في كيس الصفن

تشخيص وعلاج دوالي الخصية

يتم تشخيص دوالي الخصية عن طريق الفحص البدني واختبارات تحليل السائل المنوي. أما بالنسبة للعلاج، فإن الجراحة هي الخيار الأكثر فعالية في معظم الحالات. تساعد الجراحة على تقليل الضغط على الأوردة المتورمة وتحسين تدفق الدم، مما يعزز إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها.

نصائح مهمة

الاستشارة الطبية: إذا كنت تعاني من أي من أعراض دوالي الخصية، فمن المهم استشارة طبيب متخصص في أمراض الذكورة.

العلاج المبكر: كلما تم اكتشاف دوالي الخصية وعلاجها مبكرًا، زادت فرص نجاح العلاج وتحسين الخصوبة.

نمط حياة صحي: اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين الصحة العامة ويعزز الخصوبة.

ختامًا، دوالي الخصية هي حالة قابلة للعلاج، ولا يجب الاستهانة بتأثيرها على الخصوبة. إذا كنت تبحث عن حلول لتحسين خصوبتك، فاستشر طبيبك لمناقشة الخيارات العلاجية المتاحة.