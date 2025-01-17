الدوري الإيطالي (21): روما يستضيف جنوى

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 05:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، فريقا روما وجنوى الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

يدخل فريق روما هذه المباراة وهو في المركز العاشر بـ 24 نقطة، ويتواجد فريق جنوى في المركز الحادي عشر بـ 23 نقطة.

ويتصدر نابولي ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 47 نقطة، يليه إنتر ميلان بـ 44 نقطة، أتلانتا بـ 43 نقطة، لاتسيو بـ 36 نقطة، وجوفنتوس بـ 34 نقطة.